Єдина олімпійська призерка відмовилася виступати за Іран

Єдина іранська медалістка Олімпійських ігор, Кімія Алізаде, повідомила, що залишила країну.

Про це повідомляє у понеділок, 13 січня, "ВВС-News Україна".

"21-річна Алізаде розповіла в соціальних мережах, що поїхала з Ірану, бо не бажає бути співучасницею "лицемірства, брехні, несправедливості та підлабузництва". Вона назвала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Алізаде не повідомила, де перебуває, хоча є припущення, що вона тренується в Нідерландах.

Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.

"Але у своїх публікаціях у соцмережах вона сказала, що правлячий режим Ірану використовував її успіх як пропагандистський інструмент. Заявляючи про намір залишити Іран, спортсменка підкреслила, що залишиться "дитиною Ірану", де б вона не була", - йдеться у повідомленні.

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"Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками", - написала спортсменка у соцмережах. "Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - наголосила вона.

Алізаде додала, що, хоча уряд використав її спортивний успіх з політичною метою, чиновники принижували її зауваженнями на кшталт: "Жінка не має розмахувати ногами".

Спортсменка заперечила, що її запросили до Європи чи зробили спокусливу пропозицію.

Видання також підкреслює, що відмова Алізаде виступати за Іран сталася у момент, коли країну охопили протести через збиття літака української авіакомпанії МАУ.

Журналісти зазначають, що Алізадеде сподівається змагатися на Олімпіаді в Токіо 2020 року, але не під прапором Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

В Ірані у неділю, 12 січня, поновилися протести. Люди вимагали відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня.

Фото: ЕРА