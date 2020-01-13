Єдина олімпійська призерка відмовилася виступати за Іран

Єдина олімпійська призерка відмовилася виступати за Іран

Укрінформ
Єдина іранська медалістка Олімпійських ігор, Кімія Алізаде, повідомила, що залишила країну.

Про це повідомляє у понеділок, 13 січня, "ВВС-News Україна".

"21-річна Алізаде розповіла в соціальних мережах, що поїхала з Ірану, бо не бажає бути співучасницею "лицемірства, брехні, несправедливості та підлабузництва". Вона назвала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Алізаде не повідомила, де перебуває, хоча є припущення, що вона тренується в Нідерландах.

Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.

"Але у своїх публікаціях у соцмережах вона сказала, що правлячий режим Ірану використовував її успіх як пропагандистський інструмент. Заявляючи про намір залишити Іран, спортсменка підкреслила, що залишиться "дитиною Ірану", де б вона не була", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: МОК каратиме спортсменів за політичні демонстрації на олімпійському подіумі

"Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками", - написала спортсменка у соцмережах. "Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - наголосила вона.

Алізаде додала, що, хоча уряд використав її спортивний успіх з політичною метою, чиновники принижували її зауваженнями на кшталт: "Жінка не має розмахувати ногами".

Спортсменка заперечила, що її запросили до Європи чи зробили спокусливу пропозицію.

Видання також підкреслює, що відмова Алізаде виступати за Іран сталася у момент, коли країну охопили протести через збиття літака української авіакомпанії МАУ.

Журналісти зазначають, що Алізадеде сподівається змагатися на Олімпіаді в Токіо 2020 року, але не під прапором Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Читайте також: Катастрофу літака МАУ в Ірані розслідують за трьома статтями — СБУ

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

В Ірані у неділю, 12 січня, поновилися протести. Люди вимагали відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня.

Фото: ЕРА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-