Українки вибороли дві медалі на турнірі з карате у Сантьяго

Українські каратисти вдало розпочали олімпійський сезон.

Анжеліка Терлюга і Галина Мельник вибороли медалі на першому цього року турнірі Karate 1 Серії А, що проходив у Сантьяго (Чилі) 10 — 12 січня. Про це повідомляє пресслужба Української федерації карате.

Головна надія українського карате одеситка Анжеліка Терлюга виборола у Сантьяго золоту нагороду. Перший номер світового рейтингу в категорії -55 кг послідовно перемогла опоненток із Туреччини (2:1), Італії (5:3), Єгипту (3:0), а у фіналі завдала чергової поразки своїй давній суперниці – італійці Сарі Кардін (2:0).

Бронзову медаль та важливі залікові очки до олімпійського рейтингу здобула Галина Мельник (-68 кг). Львівська каратистка на старті змагань перемогла філіппінку (5:0), потім мінімально поступилася чемпіонці світу з Азербайджану (2:3). У втішальних боях вона з однаковим рахунком 3:0 перемогла спортсменку з ПАР, а у бронзовому фіналі – єгиптянку Феріаль Абдельазіз.

Перший 2020 року турнір Karate 1 Серії А проходив на арені Polideportivo Estadio Nacional. Всього в ньому взяли участь 466 спортсменів із 65 країн світу. Україну представляли 8 членів національної збірної.

Наступний старт – перший турнір Прем’єр Ліги відбудеться 24-26 січня у Парижі.