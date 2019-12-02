Галина Мельник виграла “бронзу” на турнірі з карате у Мадриді

Збірна України виборола 1 медаль на останньому етапі Прем’єр Ліги WKF 2019 року (Karate1 Premier League), який проходив 29 листопада – 1 грудня в Мадриді (Іспанія).

Єдиним здобутком збірної України на турнірі в Мадриді стала бронзова нагорода 25-річної спортсменки Галини Мельник. Про це повідомляє пресслужба Української федерації карате.

“Реноме України врятувала чемпіонка Європи в команді Галина Мельник. Вона розпочала турнір з перемог над суперницями з Італії та Казахстану, потім поступилася (0:3) азербайджанці, яка пройшла у фінал. У втішальних сутичках Галина спершу перемогла білоруску (2:0), а у бронзовому фіналі здолала канадку Меліссу Братіч – 3:0”, - йдеться в повідомленні.

Змагання проходили у спорткомплексі Madrid Arena за участю 737 спортсменів із 89 країн. Україну представляли 19 спортсменів.

Зазначимо, що наразі найкращі позиції в олімпійському рейтингу мають Анжеліка Терлюга (-55кг, №2) та Станіслав Горуна (-75 кг, №6). Проте у Мадриді їм не пощастило: Терлюга у другому колі поступилася молодій естонці Лі Лірісман, чемпіонці Європи 2018 року (U-21), а Горуна у першій сутичці програв досвідченому німцю Ноа Бітчу.

В цілому 2019 рік видався для українського карате надзвичайно успішним: на офіційних турнірах WKF спортсмени національної збірної здобули 26 індивідуальних медалей. Медалями відзначилися: Анжеліка Терлюга (5 золотих, 3 срібних, 1 бронзова), Станіслав Горуна (3 золоті, 3 бронзові), Аніта Серьогіна (1 золота, 2 бронзові), Валерій Чоботар (1 золота, 1 бронзова), Галина Мельник (1 срібна, 4 бронзові), Катерина Крива (1 срібна).

Також збірна виборола 1 командне “золото” у жінок на чемпіонаті Європи в Гвадалахарі.

Наступний великий старт – перший етап Прем’єр Ліги 2020 пройде 24-26 січня у Парижі.