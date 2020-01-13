Українська шаблістка Харлан здобула перемогу в Монреалі, перемігши росіянку

Українка Ольга Харлан перемогла росіянку Ольгу Нікітіну та здобула перемогу на етапі Кубка світу з фехтування в канадському Монреалі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

На шляху до перемоги українка здолала шістьох суперниць. Спочатку вона без проблем розібралася з француженкою Марґо Ріфкісс (15:7), японкою Норіку Тамуру (15:7), американкою Маріель Заґуніс (15:8) та француженкою Сарою Бальцер (15:7). У півфіналі їй випало змагатися з китаянкою Шао Яці. Харлан і там виявилася переможницею – 15:14.

У фіналі Харлан протистояла Ользі Нікітіній із Росії. Але росіянка створити достойного опору нашій спортсменці так і не змогла. У підсумку доволі впевнена перемога 15:7.

Нагадаємо: для Харлан це друге золото етапу Кубка світу у нинішньому сезоні — до цього вона святкувала перемогу в американському Солт-Лейк-Сіті. Загалом це 25 перемога українки на турнірі серії Гран-прі.