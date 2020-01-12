Україна програла Австрії на гандбольному Євро-2020

Наші гандболісти програли другий матч в групі.

Чоловіча збірна України з гандболу програла Австрії 30:34 в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2020, повідомляє Укрінформ.

У Відні наша гандбольна збірна зіграла другий матч турніру проти господарів групи – австрійців. Протягом всього поєдинку гра йшла м’яч в м’яч. Усе вирішилось в останніх атаках, коли наша збірна пропустила чотири м’ячі поспіль. У підсумку, 34:30 – перемога Австрії.

В іншому матчі нашої групи Чехія обіграла Північну Македонію 27:25. Лідер групи – Австрія (4 очки). Збірна України програла обидва матчі і посідає останнє місце в групі.

В третьому турі 14 січня збірна України зіграє проти Чехії. До наступного раунду чемпіонату виходять по дві кращі команди з групи.