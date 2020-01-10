Україна стартувала з драматичної поразки на гандбольному Євро-2020

Наші гандболісти програли збірній Північній Македонії на останній секунді.

Чоловіча збірна України з гандболу програла Північній Македонії 25:26 в першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2020, повідомляє Укрінформ.

У Відні наша гандбольна збірна стартувала матчем проти фаворита групи. Північна Македонія довела свій статус, обігравши Україну 26:25. В кінці поєдинку наші гандболісти наздогнали суперника в рахунку після голів Остроушка і Гурковського, але за секунду до закінчення гри македонці закинули переможний м’яч.

В іншому матчі нашої групи Австрія обіграла Чехію 32:29.

В другому турі 12 січня збірна України зіграє проти Австрії. До наступного раунду чемпіонату виходять по дві кращі команди з групи.