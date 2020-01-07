«UA:Перший» і «Спорт 1» покажуть матчі України на гандбольному Євро-2020
Укрінформ
Суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чехії, Австрії та Північної Македонії.
Два українські телеканали «UA:Перший» і «Спорт 1» покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи-2020 по гандболу, повідомляє офіційний сайт ФГУ.
На Євро-2020 Україна зіграє в групі B. Суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чехії, Австрії та Північної Македонії.
Матчі збірної України на груповому етапі Євро-2020:
10 січня - Північна Македонія - Україна (початок 21:30 за київським часом)
12 січня - Австрія - Україна (19:15)
14 січня - Україна - Чехія (21:30).
Поєдинки групи пройдуть у Відні. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві кращі збірні.
Відзначимо, що Євро-2020 пройде в трьох країнах - Австрії, Норвегії та Швеції. Перший поєдинок відбудеться 9 січня, фінал - 26 січня.