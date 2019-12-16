«Мотор» обіграв «Войводіну» в SEHA-Лізі

Чемпіон України здобув вісім перемог в груповому турнірі.

В матчі 10-го туру гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» переміг на власному майданчику сербську «Войводіну» 37:29. Про це повідомляє Укрінформ.

В Запоріжжі «Мотор» впевнено обіграв сербську «Войводіну» 37:29, здобувши восьму перемогу в груповому турнірі. Чемпіон України взяв реванш у суперника за поразку в першому колі – 22:25.

«Мотор» завершив груповий турнір на другому місці і забезпечив собі вихід у чвертьфінал SEHA-Ліги. В активі команди 24 очки – стільки ж і у переможця групи «Вардара».