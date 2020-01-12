УХЛ: «Білий Барс» лише в овертаймі поступився «Дніпру»

Клуб з Херсона повернув собі друге місце.

В заключному матчі 27-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» (Біла Церква) програв на чужому майданчику «Дніпру» (Херсон) 3:4 (основний час 3:3). Про це повідомляє Укрінформ.

Четверта команда УХЛ «Білий Барс» дала бій одному з фаворитів чемпіонату. Основний час у Херсоні завершився внічию 3:3. За «Дніпро» шайби закидали Шибаєв, Янішевський, Декало. У гостей відзначились Алексюк і Лесников (двічі).

Переможну шайбу в овертаймі закинув захисник «Дніпра» Шепелєв. 4:3 – непроста перемога «Дніпра».

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 69 очок в 26 матчах. На другому місці знову «Дніпро» - 55 (26). «Донбас» посідає третю позицію - 54 (25).

Нагадаємо, в матчах 27-го туру УХЛ «Кременчук» переміг на чужому майданчику «Крижаних Вовків» 12:2, а «Донбас» розгромив вдома харківське «Динамо» 14:1.