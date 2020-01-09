УХЛ: «Кременчук» обіграв на виїзді «Білий Барс»

Лідер чемпіонату здобув 21-у перемогу.

В матчі 26-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» переміг на чужому майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 10:4. Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату здобув непросту перемогу в Білій Церкві. Лише в третьому періоді гості зняли усі питання. За «Кременчук» забивали: Грицких, Ворона, Гриценко, Серанов (двічі), Орлов (двічі), Кисельов, Пукс, Толстушко. За «Білий Барс» шайби закинули: Алексюк, Лесніков, Бородай, Симчук. 10:4 – чергова перемога «Кременчука».

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 66 очок в 25 матчах. На другому місці «Дніпро» - 53 (25). «Донбас» посідає третю позицію - 51 (24).

Нагадаємо, в центральному матчі 26-го туру УХЛ «Донбас» програв на чужому майданчику «Дніпру» (Херсон) 2:3.