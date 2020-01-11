Біатлон: Підручний, Прима і Підгрушна бігтимуть мас-старт в Обергофі

Це перша гонка для Підручного на 4-у етапі Кубка світу.

Завтра в Обергофі (Німеччина) на четвертому етапі Кубка світу з біатлону відбудуться чоловічий і жіночий мас-старти, повідомляє Укрінформ.

У чоловічій гонці виступлять два українця - Дмитро Підручний та Артем Прима. У жіночий мас-старт відібралась одна представниця України - Олена Підгрушна.

Жіночий мас-старт почнеться о 13:45 за київським часом. Старт чоловічої гонки запланований на 15:30.

Нагадаємо, сьогодні в Обергофі пройшли класичні естафети. Жіноча збірна України посіла 6-е місце, чоловіча команда фінішувала на 10-й позиції.