Біатлон: Підручний, Прима і Підгрушна бігтимуть мас-старт в Обергофі
Укрінформ
Це перша гонка для Підручного на 4-у етапі Кубка світу.
Завтра в Обергофі (Німеччина) на четвертому етапі Кубка світу з біатлону відбудуться чоловічий і жіночий мас-старти, повідомляє Укрінформ.
У чоловічій гонці виступлять два українця - Дмитро Підручний та Артем Прима. У жіночий мас-старт відібралась одна представниця України - Олена Підгрушна.
Жіночий мас-старт почнеться о 13:45 за київським часом. Старт чоловічої гонки запланований на 15:30.
Нагадаємо, сьогодні в Обергофі пройшли класичні естафети. Жіноча збірна України посіла 6-е місце, чоловіча команда фінішувала на 10-й позиції.