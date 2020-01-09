Суперліга: «Хімік» переміг «Харківських Соколів»

Команда з Южного здобула 10-у перемогу в сезоні і піднялась на друге місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Харківських Соколів» 90:66. Про це повідомляє Укрінформ.

«Хімік» виграв у дебютанта Суперліги кожну з чотирьох чвертей і у підсумку діючий чемпіон переміг з великою різницею – 90:66. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван (19) – «Хімік».

В іншому матчі ігрового дня «Одеса» приймає «Дніпро».

Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 25 очок (15 матчів). «Хімік» піднявся на друге місце – 25 (15). «Дніпро» на третьому місці – 24 (13).

Нагадаємо, після впевненої перемоги над «Прометеєм», «Київ-Баскет» програв на своєму майданчику іншій команді з лідируючої трійки – «Дніпру» 81:86.