«Хімік» пробився до Фіналу чотирьох Кубка України

Баскетболісти «Дніпра» виграли перший чвертьфінальний матч.

В Кубку України з баскетболу «Хімік» обіграв і в другому матчі «Тернопіль-ТНЕУ» (84:61), а «Дніпро» в першій грі 1/4 фіналу переміг «Запоріжжя» (75:66), повідомляє Укрінформ.

Команда з Южного вдома без проблем обіграла тернопільський клуб 84:61 і за сумою двох зустрічей «Хімік» пройшов далі (170:137).

«Дніпро» забезпечив собі непоганий відрив перед повторною грою, обігравши «Запоріжжя» 75:66.

Отже, у Фінал чотирьох Кубка України вже пробилися «Хімік», «Одеса» і «Київ-Баскет». Останній учасник визначиться в протистоянні «Дніпра» і «Запоріжжя».