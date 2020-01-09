Київський клуб має намір віддати форварда в оренду.

Нападник «Динамо» Жерсон Родрігес шукає новий клуб для оренди, повідомляє в Telegram-каналі журналіст Андрій Шахов.

В «Динамо» більше не зацікавлені в послугах футболіста збірної Люксембургу.

У грудні ЗМІ повідомляли, що Родрігес пропустив тренування «Динамо» через поход в нічний клуб. Тоді в клубі мали намір виставити гравця на трансфер.

Після трансферу в «Динамо» влітку минулого року Жерсон забив за віце-чемпіонів України 2 м’ячі в 12 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, вчора київський клуб відправив захисника Сідклея в оренду в «Корінтіанс» до кінця нинішнього року.