Нападник “Динамо” Родрігес пропустив тренування через вигадану хворобу — ЗМІ

Люксембурзький нападник київського футбольного клубу “Динамо” Жерсон Родрігес потрапив до списку легіонерів, яких клуб хоче продати наступного року.

Як стало відомо Sport Arena, керівництву і тренерському штабу “Динамо” набридло байдуже ставлення футболіста до своїх професійних обов'язків.

Так, після матчу “Динамо” - “Зоря”, який відбувся 8 грудня, Родрігес послався на хворобу і пропустив обов'язкове тренування команди, про що повідомив клубного лікаря. Однак у своєму Instagram він публікував “сторіз” з одного з нічних клубів столиці, де він весело проводив час.

Ця історія стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння керівництва і тренерського штабу "Динамо".

Жерсон Родрігес перейшов до київського клубу в серпні, а сума трансферу за неофіційними даними склала 2 мільйони євро. За "Динамо" 24-річний форвард збірної Люксембургу зіграв у всіх турнірах у 12 матчах, в яких забив 2 м'ячі.

Як повідомлялося, окрім Жерсона Родрігеса, “Динамо” наступного року планує позбутися ще 7 легіонерів: захисників Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Піварича, Сідклея, півзахисника Мохамеда Кадірі, форварда Франа Соля. Звісно, “Динамо” розглядатиме різні варіанти трансферів, але клуб хоче саме повноцінно розстатися з ними.

Підопічні Олексія Михайличенка у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.

Фото: fcdynamo.kiev.ua