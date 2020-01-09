Ольсбю-Ройселанн виграла спринт Кубка світу з біатлону в Обергофі

У німецькому містечку Обергоф 9 січня стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську дистанцію на 7,5 км виграла триразова чемпіонка світу Марте Ольсбю-Ройселанн з Норвегії, яка подолала дистанцію за 22 хвилини 4,9 секунди і не мала жодного промаху на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою була Деніз Геррманн з Німеччини (33,1 секунди відставання, 1 промах), третьою - француженка Жюлі Сімон (47,4, 1).

Українки виступили невдало. Найшвидшою в команді була Юлія Джима - 16-й ркзультат (1 хвилина 52,9 секунди відставання, 1 промах).

Загалом у гонці взяли участь 102 біатлоністки.

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10 січня в Обергофі пройде чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами Етап Кубкв світу триватиме до 12 січня.