Тенісисти Австралії стали першими півфіналістами ATP Cup

Збірна Австралії обіграла у четвер команду Великої Британії у чвертьфіналі дебютного розіграшу тенісного ATP Cup.

Турнір проходить в Австралії. Господарі корту здолали у Сіднеї британців із загальним рахунком 2:1, повідомляє Укрінформ.

Усе вирішила парна зустріч, в якій Алекс де Мінаур та Нік Кірьйос вирвали перемогу у Джеймі Маррея і Джо Солсбері - 3:6, 6:3, 18:16. Матч тривав 1 годину 37 хвилин.

До цього Кірьйос переміг Кемерона Норрі - 6:2, 6:2, а де Мінаур поступився Деніелу Евансу - 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (2:7).

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У півфіналі ATP Cup збірна Австралії зустрінеться з переможцем пари Іспанія - Бельгії.