Усик пояснив, чому дебют в надважкому дивізіоні дався йому нелегко

32-річний український боксер Олександр Усик розповів, чому йому було непросто в дебютному бою у надважкому дивізіоні.

Екс-чемпіон світу зізнався, що тижня на підготовку виявилося замало, повідомляє Sport.ua.

"За чотири дні змінився суперник. Перший, до якого я готувався, виявився нечистий на допінг. Ти за тиждень абсолютно ні до чого не підготуєшся. Ти можеш переглянути відео, що буде робити твій опонент, але нічого нового не навчишся. Протягом півроку ти готуєшся до одного опонента, який нижче тебе зростом, тисне і йде на тебе, працює першим номером, а тут все змінюється на протилежне. Треба було підлаштовуватися", - сказав Усик.

Читайте також: Джошуа може добровільно віддати Усику боксерський пояс WBO

Нагадаємо, українець в своєму першому бою у надважкому дивізіоні переміг у Чикаго американця Чазза Візерспуна. Суперник відмовився виходити на 8-й раунд.