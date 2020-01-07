Джошуа може добровільно віддати Усику боксерський пояс WBO

Українець Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на боксерський пояс WBO у суперважкій вазі, може стати його власником без бою проти нинішнього чемпіона британця Ентоні Джошуа.

Джошуа може добровоьно віддати пояс українському боксеру, повідомляє World Boxing News.

У наступному бою британець захищатиме пояс IBF проти болгарина Кубрата Пулєва, а титул WBO стане вакантним і перейде до українця.

"Справа в тому, що у Джошуа та Усика одна промоутерська компанія - Matchroom Boxing", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, аби не віддати один з чемпіонських поясів боксеру іншої промоутерської компанії, новим чемпіоном WBO стане Усик, а Джошуа має зустрітися з переможцем матчу-реваншу Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія).

Фото: worldboxingnews.net.