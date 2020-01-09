НБА: Лень зробив дабл-дабл, «Атланта» знову програла

НБА: Лень зробив дабл-дабл, «Атланта» знову програла

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Укрінформ
«Атланта» зазнала 30-ї поразки в сезоні. 

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) програла вдома «Хьюстон Рокетс» 115:122, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 23  хвилини. В активі Леня дабл-дабл – 14 очок і 10 підбирань. Це його шостий дабл-дабл в сезоні. 

Матч став для Леня 35-м у нинішньому сезоні. В середньому баскетболіст збірної України набирає 8,8 очка за матч і робить 5,6 підбирань.

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«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 8 матчів з 38.

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