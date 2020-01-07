НБА: 10 очок Леня не допомогли «Атланті» перемогти «Денвер»

«Атланта» зазнала 29-ї поразки в сезоні.

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) програла вдома «Денвер Наггетс» 115:123, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 21 хвилину. В активі Леня – 10 очок і 1 підбирання.

Матч став для Леня 34-м у нинішньому сезоні. В середньому баскетболіст збірної України набирає 8,8 очка за матч і 5,6 підбирань.

«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 8 матчів з 37.