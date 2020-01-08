"Динамо" увійшло до п'ятірки найуспішніших команд Ліги Європи за 10 років

Портал Transfermarkt склав рейтинг найуспішніших команд футбольної Ліги Європи за десятиліття.

На п'ятому місці у цьому списку за період з 2010-го по 2019-й році йде український клуб "Динамо" (Київ), повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Лідером списку стала іспанська "Севілья" (136 очок в 67-ми матчах), другим йде іспанський "Вільярреал" (128 очок, 70 матчів), третім - австрійський "Зальцбург" (120, 68). На четвертому місці - італійський клуб "Лаціо" (114, 68).

Футболісти "Динамо" набрали 113 очок в 70-ти поєдинках.