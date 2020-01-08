Шаран назвав суперників футболістів

Шаран назвав суперників футболістів "Олександрії" на турецькому зборі

Укрінформ
10 січня футбольний клуб "Олександрія" вийде з відпустки, а 14-го візьме курс на Туреччину, де пройде перший збір.

В Аланії команда профедет п'ять спарингів, повідомив пресслужбі клубу головний тренер бронзових призерів чемпіонату України Володимир Шаран.

Ось хто протистоятиме "Олександрії" на турецькому зборі:

18 січня - "Ботев" (Болгарія)

19 січня - "Славія" (Софія, Болгарія)

21 січня - "Чорно море" (Болгарія)

24 січня - "Македонія Герче Петров" (Північна Македонія)

26 січня - "Пюнік" (Вірменія).

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Після 18-ти турів першості УПЛ команда йде на п'ятому місці.

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