«Київ-Баскет» переміг «Вентспілс» в Кубку Європи FIBA

Український клуб виграв третій матч в другому раунді баскетбольного єврокубку.

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» переміг латвійський «Вентспілс» 81:78 у виїзному матчі 3-го туру другого групового етапу Кубка Європи FIBA, повідомляє Укрінформ.

Український клуб протягом всього поєдинку наздоганяв суперника в рахунку. Лише в останній чверті команда Айнарса Багатскіса вийшла вперед і утримала мінімальну перевагу. 81:78 – перемога «Київ-Баскет».

Найрезультативніший гравець матчу: Кіндал Гілл (18 очок) – «Київ-Баскет».

Після трьох турів у групі K «Київ-Баскет» набрав 6 очок і посідає перше місце. На другому місці «Вентспілс» - 5 очок.

Нагадаємо, в матчі 2-го туру другого групового етапу Кубка Європи FIBA «Київ-Баскет» обіграв на своєму майданчику угорський «Керменд» 80:78.