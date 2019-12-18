"Київ-Баскет" обіграв угорський "Керменд" у Кубку Європи ФІБА

Баскетболісти клубу "Київ-Баскет" виграли матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

У середу, 18 грудня, підопічні Айнарса Багатскіса здолали на майданчику київського Палацу спорту угорський клуб "Керменд" - 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22), повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали: форвард національної збірної України Сергій Павлов (18 очок); американський центровий Тревіс Тейлор (22) - у гостей.

Таким чином, українські баскетболісти здобули другу перемогу поспіль. В іншому матчі групи K латвійський "Вентспілс" розгромив удома нідерландську команду "Зволле" - 111:74.

Турнірне становище після двох турів: "Вентспілс" - 4 очки, "Київ-Баскет" - 4, "Керменд" - 2, "Зволле" - 2.

У наступному матчі "Київ-Баскет" 7 січня зіграє в гостях з "Вентспілсом", а "Зволле" наступного дня прийматиме "Керменд".

Додамо, що до плей-офф Кубка Європи ФІБА вийдуть два кращі клуби квартету.