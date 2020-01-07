Пілот "Формули-1" Ферстаппен подовжив контракт з "Ред Булл"

22-річний нідерландський автогонщик "Формили-1" Макс Ферстаппен подовжив контракт з командою "Ред Булл".

Нова угода розрахована до кінця 2023 року, повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

"Те, що наша команда подовжила контракт з Максом до 2023 року включно - прекрасна новина! 2021 року відбудеться зміна регламенту чемпіонату, і нам дуже важливо зберегти стабільність", - заявив керівник "Ред Булл" Крістіан Горнер.

Ферстаппен дебютував у "Формулі-1" 2015 року у складі "Торо Россо". Під час сезону-2016 пілот перейшов до "Ред Булл". У травні 2016-го він виграв перший Гран-прі "Формули-1" у кар'єрі, перемігши на етапі в Іспанії.

Загалом у складі "Ред Булл" Ферстаппен виграв вісім Гран-прі. У сезоні 2019 року нідерландський гонщик посів 3-тє місце у загальному заліку "Формули-1", поступившись пілотам "Мерседес" Льюїсу Гемілтону та Валттері Боттасу.

Новий сезон "Формули-1" розпочнеться 15 березня з Гран-прі Австралії у Мельбурні, а завершиться 29 листопада Гран-прі Абу-Дабі.