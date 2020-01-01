"Формула-1" представила ювілейний логотип на 2020 рік

2020 року чемпіонат світу з кільцевих автогонок "Формула-1" святкує своє 70-річчя.

На честь цієї події організатори представили спеціальний логотип, в якому відображена символічна цифра, повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

Новий логотип використовуватимуть протягом усього року, починаючи з 6 січня.

Додамо, що "Формула-1" існує з 1950 року. За цей час 33 пілоти ставали її чемпіонами, 108 гонщиків перемагали на Гран-прі, а на старт виходили 764 учасника.