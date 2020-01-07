Кіченок здобула вольову перемогу на старті парного турніру WTA у Брісбені

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно стартувала в парних змаганнях турніру WTA Premier у Брісбені (Австралія).

У поєдинку за чвертьфінал українсько-китайський дует Кіченок/Ян Чжаосюань на супертайбрейку здолав австралійську пару Еллен Перес/Саманта Стосур - 3:6, 7:6 (7:2), 10:6, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин.

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За вихід до півфіналу українсько-китайський тандем посперечаються з хорватсько-польською парою у складі Дар'ї Юрак та Алісії Росольської.

Турнір в Брісбені завершиться 12 січня.