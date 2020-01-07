"Інтер" обіграв "Наполі" і повернув собі лідерство в Серії А

Міланський клуб випереджає «Ювентус» за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів.

У центральному матчі 18-го туру італійської Серії А «Інтер» на виїзді обіграв «Наполі» (3:1) і повернув собі лідерство в турнірній таблиці, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі гості забили два м'ячі - дубль в активі Лукаку. «Наполі» зусиллями Міліка відіграв один м'яч. Після перерви Мартінес встановив остаточний рахунок зустрічі і приніс чергову перемогу команді Антоніо Конте – 3:1.

Після цієї перемоги «Інтер» набрав 45 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці Серії А. Міланський клуб випереджає «Ювентус» за додатковими показниками.