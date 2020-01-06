Анатолій Дем'яненко став головним тренером словацької "Нітри"

Знаменитий український футболіст 70-90-х років Анатолій Дем'яненко повернувся до тренерської діяльності.

60-річний фахівець очолив словацьку футбольну команду "Нітра" з однойменного міста, повідомляє клуб на своїй сторінці у Facebook.

Умови угоди поки що невідомі.

Останнім клубом Дем'яненка в якості тренера була луцька "Волинь", з якою він працював у 2012-2013 роках. З 2005-го по 2007 роки наставник тренував київське "Динамо", 2008-го - азербайджанський "Нефтчі", 2010-2011-го - команду "Насаф" з Узбекистану.

З "Динамо" Дем'яненко вигравав чемпіонат, двічі Кубок та Суперкубок України. З "Насафом" став переможцем Кубка АФК - другого за статусом клубного турніру Азії.

Додамо, що за підсумками 18-ти турів словацька "Нітра" посідає передостаннє місце у чемпіонаті Словаччини. 15 лютого команда Дем'яненка зіграє з останньою командою ліги "Погроньє".