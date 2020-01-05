Гармаш перейшов в турецький «Різеспор»

Український півзахисник гратиме за клуб турецької Суперліги на правах оренди.

Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш до кінця сезону виступатиме за турецький «Різеспор» на правах оренди. Про це повідомив офіційний сайт турецького клубу.

29-річний українець виступатиме за турецький клуб до кінця сезону на правах оренди.

Тransfermarkt вже вказав, що «Різеспор» орендував Гармаша, а угода розрахована до 30 червня 2020 року. Портал оцінює гравця в 3,5 мільйона євро. Його контракт з «Динамо» також діє до 30 червня 2020 року.

Гармаш зіграв в цьому сезоні за «Динамо» 20 матчів. В його активі 1 гол і 2 гольові передачі.

За «Різеспор» грає український півзахисник Микола Морозюк. Після 17 турів команда йде 12-ю в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.