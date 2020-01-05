Михайлюк набрав 14 очок, «Детройт» переміг «Голден Стейт»
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Укрінформ
Українець вийшов у стартовій п'ятірці і відіграв 30 хвилин.
Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в переможному матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Голден Стейт Ворріорс» (111:104), повідомляє Укрінформ.
Українець вийшов у стартовій п'ятірці і відіграв 30 хвилин. В активі Михайлюка 14 очок, 3 підбирання, 2 результативні передачі і одне перехоплення.
«Пістонз» перервали серію з трьох поразок поспіль і посідають 11-е місце Східній конференції НБА.