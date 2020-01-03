Михайлюк набрав 14 очок в матчі НБА “Кліпперс” - “Детройт”

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк став одним із кращих у складі команди в матчі НБА проти “Лос-Анджелес Кліпперс”.

Поєдинок “Лос-Анджелес Кліпперс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому зі старту найбільше часу з усіх гравців своєї команди. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За майже 29 хвилин ігрового часу український баскетболіст набрав 14 очок (2/4 двоочкові, 2/7 триочкові, 4/6 штрафні), зробив 2 підбирання та 2 передачі при 3 фолах та 1 втраті. Його показник “+-” склав +3 - це один із трьох позитивних показників у команді.

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Відео кращих моментів матчу:

Наступну гру команда Святослава Михайлюка проведе вранці 5 січня проти “Голден Стейт”.