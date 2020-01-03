Гравці «Шахтаря» Додо і Майкон зіграють за олімпійську збірну Бразилії

Відбір на Олімпіаду-2020 в Південній Америці розпочинається 18 січня.

Хавбек «Шахтаря» Майкон отримав виклик в олімпійську збірну Бразилії. Раніше в заявку увійшов захисник «Шахтаря» Додо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний тренер олімпійської збірної Бразилії Андре Жардін вимушено змінив заявку на матчі відбору на Олімпіади-2020. До оновленого складу саме і потрапив Майкон.

Майкон раніше виступав за збірну Бразилії U-20. В його активі 1 гол і 1 ассист в 8 матчах за команду. У цьому сезоні через травму 22-річний бразилець провів всього 4 матчі за «Шахтар».

Бразильці зіграють в передолімпійському турнірі Південної Америки, на якому дві кращі команди отримають ліцензію на Олімпіади-2020. Бразилія в одній групі з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.

Команда почала збір сьогодні, 3 січня, і зіграє товариські зустрічі. Матчі відбору пройдуть з 18 січня по 9 лютого.