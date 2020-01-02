Додо, Леднєв і Тете - у ТОП-50 найбільш перспективних молодих футболістів світу

Репортери офіційного сайту УЄФА обрали 50 найбільш перспективних молодих футболістів світу, які можуть блиснути талантами в новому році.

До топ-50 молодих талантів потрапили й троє гравців футбольного чемпіонату України: Додо, Богдан Леднєв і Тете.

Як зазначають репортери сайту УЄФА, 21-річний бразильський захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Додо швидко освоївся в Україні. Восени він регулярно виходив в основному складі команди на матчі Ліги чемпіонів.

21-річний півзахисник київського “Динамо” Богдан Леднєв, який в нинішньому сезоні виступає на правах оренди за луганську “Зорю”, регулярно вражає ворота і славиться вмінням виконувати стандартні положення.

19-річного бразильського півзахисника донецького “Шахтаря” Тете на батьківщині порівнюють з ураганом за його проходи правим флангом зі зміщенням у центр. У "Шахтарі" він доводить свій високий рівень.

Фото: AFP/Getty Images