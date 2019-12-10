“Баварія” готова заплатити “Шахтарю” €50 мільйонів за Тете - ЗМІ

Бразильський півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” наблизився до переходу в мюнхенську “Баварію”.

Німецький клуб готовий заплатити за 19-річного футболіста 50 млн євро. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на бразильські ЗМІ.

Агент Тете повідомив, що клубам залишилося залагодити деталі трансферу, а “Баварії” - умови контракту з футболістом.

18% від угоди може отримати футбольний клуб “Греміо”: 15% з наступного трансферу і ще 3% - платіж солідарності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що “Шахтар” готовий прийняти пропозицію, якщо мова йтиме про таку суму.

Тете перейшов до “Шахтаря” в лютому 2019 року з “Греміо” за 15 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він забив 4 м’ячі і зробив 3 результативні передачі в 16 матчах.

Фото: ФК "Шахтар"