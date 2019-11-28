“Шахтар” не відпустить Тете менше, ніж за €50 мільйонів - агент

Агент 19-річного бразильського півзахисника донецького футбольного клубу “Шахтар” Тете назвав умови, за яких клуб погодиться продати його.

Пабло Буено в інтерв'ю Radio Grenal, зокрема, повідомив, що “Шахтар” почне переговори з суми 50 мільйонів євро.

"Щоб забрати його з “Шахтаря”, потрібно зробити хорошу пропозицію. Ми почнемо переговори з суми в 50 мільйонів євро. “Греміо” повинен отримати 15% від цієї суми і ще 3% за виховання гравця", - передає слова агента Football.ua.

Тете перейшов до “Шахтаря” в лютому 2019 року з “Греміо” за 15 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 19-річний бразильський півзахисник зіграв у 14 матчах за клуб, в яких відзначився 4 голами і 3 результативним передачами.

Раніше агент Тете повідомив, що інтерес до його підопічного проявляє італійський “Мілан”: "Переговори між клубами йдуть, а Тете чекає, чи досягнуть “Мілан” і “Шахтар” розуміння щодо суми відступних".

Фото: ФК "Шахтар"