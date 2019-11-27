Наставник “Шахтаря” назвав гру команди проти "Ман Сіті" фантастичною

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру поділився враженнями від гри команди з “Манчестер Сіті”, яка відбулася вчора в рамках 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Луїш Каштру на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що команда зіграла “просто фантастично”, усі гравці відмінно себе показали в плані колективної роботи.

“У роботі з футболістами я рідко дивлюся на вік. Думаю, неправильно розділяти їх на молодих і більш досвідчених. Я розглядаю якості, а вони дійсно є. Ми зіграли просто фантастично. Кажу це абсолютно про всі хлопців.

Я вважаю за краще говорити про продуктивність не окремих футболістів, а команди. З точки зору колективної роботи хлопці прекрасно себе показали, і в моменті з голом все було відмінно розіграно.

Чесно кажучи, будь-який результат я завжди приймаю нормально. Матч ніколи не оцінюється кількістю кутових, фолів, володінням або гольовими моментами. Хоча є певні цифри, на які ми маємо дивитися. Дуже багато працювали і ми, і “Сіті”. Могли перемогти ми, міг перемогти суперник. Цього ніхто не знає. Факт в тому, що закінчили з рахунком 1:1. Мабуть, такий заслужений результат для обох команд.

Поки цей матч нічого не вирішив. Має бути останній матч в групі з “Аталантою”, де все і визначиться”, - цитує Каштру пресслужба ФК "Шахтар".

Також наставник “гірників” розповів про травму Мораеса: “Він відчув невеликий, але гострий біль в куприку. Можливо, він міг грати на самопожертву до самого кінця, проте ми не стали ризикувати. Сподіваємося, що Мораес відновиться якнайшвидше”.

Нагадаємо, 26 листопада футболісти донецького клубу "Шахтар" відібрали очки в Манчестері в одного з фаворитів Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20. У матчі передостаннього, 5-го туру групового етапу розіграшу підопічні Луїша Каштру на виїзді зіграли внічию з чемпіоном Англії "Манчестер Сіті" (1:1). М’ячі забили Ількай Гюндоган (на 56-й хвилині) і Манор Соломон (на 69-й). У заключному турі Ліги чемпіонів 11 грудня "Шахтар" у Харкові зійдеться з "Аталантою".

Фото: https://shakhtar.com/