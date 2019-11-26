"Шахтар" зіграв внічию з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" відібрали очки в Манчестері в одного з фаворитів Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20.

У матчі передостаннього, 5-го туру групового етапу розіграшу "гірники" на виїзді зіграли внічию з чемпіоном Англії "Манчестер Сіті" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Ількай Гюндоган на 56-й хвилині вивів вперед господарів стадіону "Етіхад" після результативної передачі Габріела Жезуса. Відновив паритет на 69-й хвилині форвард "Шахтаря" Манор Соломон.

В іншому матчі групи С італійська "Аталанта" на "Сан-Сіро" в Мілані обіграла чемпіона Хорватії загребське "Динамо" - 2:0.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

Результати інших поєдинків вівторка.

Група А: "Галатасарай" (Туреччина) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1, "Реал" (Іспанія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 2:2

Турнірне становище: "Парі Сен-Жермен" - 13 очок, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2.

Група В: "Тоттенхем" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція) - 4:2; "Црвена Звезда" (Сербія) - "Баварія" (Німеччина) - 0:6

Турнірне становище: "Баварія" - 15 очок, "Тоттенхем" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олімпіакос" (Греція) - 1.

Група D: "Локомотив" (Росія) - "Байєр" (Німеччина) - 0:2, "Ювентус" (Італія) - "Атлетіко" (Іспанія) - 1:0

Турнірне становище: "Ювентус" - 13 очок, "Атлетіко" - 7, "Байєр" - 6, "Локомотив" - 3.