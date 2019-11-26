"Манчестер Сіті" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу передостаннього, п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті С між футболістами англійського "Манчестер Сіті" та донецького "Шахтаря".

"Манчестер Сіті" - "Шахтар"

0:0

26 листопада 2019 року. Манчестер. Арена "Етіхад Стедіум". Початок о 22.00. Температура повітря +9С.

Ласкаво просимо до Манчестера на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020, в якому переможець англійської футбольної Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймає чемпіона України донецький "Шахтар".

*************

Стартові склади:

"Манчестер Сіті": .

Головний тренер - Хосеп Гвардіола (Іспанія).

"Шахтар": .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Славко Вінчич (Словенія).

******************************

У першому турі в Харкові "Шахтар" програв "Манчестер Сіті" - 0:3. Домашня перемога над "помаранчево-чорними" гарантує манкуніанцям вихід до плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця у квартеті C.

"Шахтар" і "Манчестер Сіті" потрапили в одну групу третій сезон поспіль. Шляхи команд вперше перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2017/18. Обидва клуби здобули перемоги на своєму полі: "містяни" виграли матч другого туру - 2:0, "гірники" в заключному турі - 2:1. У сезоні 2018/19 "Сіті" виграв у Харкові 3:0 і 6:0 - у Манчестері.

"Шахтар" за останні вісім виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів чотири рази виходив з групи. Минулого сезону "гірники" не потрапили до 1/8 фіналу. "Манчестер Сіті" у свою чергу може вийти у плей-офф сьомий сезон поспіль.

У паралельному матчі групи С італійська "Аталанта" у Мілані зійдеться з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо".

Турнірне становище після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 1.