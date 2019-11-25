Каштру: "Шахтар" шукатиме шляхи до воріт "Манчестер Сіті"

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Луїш Каштру напередодні виїзного поєдинку у передостанньому, 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з "Манчестер Сіті" зазначив, що "гірники" намагатимуться показати свій футбол і не збираються грати від оборони.

Про це Каштру заявив у понеділок на передматчевій пресконференції в Манчестері, повідомляє Укрінформ.

"Коли зустрічаються дві команди, кожен тренер дотримується своєї тактики і стилю. Ми проаналізували гру з "Манчестер Сіті" в Харкові. Процентне співвідношення володіння м'ячем було 55 на 45. І за ці 55 відсотків "Манчестер Сіті" створив більше моментів, ніж ми. Тому постараємося показати наш футбол і не збираємося грати від оборони. Ми їхали знаючи, що буде складно, але шукатимемо шляхи до воріт "Манчестер Сіті", - підкреслив наставник "помаранчево-чорних".

При цьому португальський фахівець повідомив, що "Шахтарю" у Манчестері не допоможе Тайсон.

"Ця гра буде вимогливою. Нам важливо розраховувати на всіх гравців. Тайсон не приїхав через травму. Але нам потрібно сконцентруватися на тих гравцях, які зможуть грати. Ми намагаємося залишатися самими собою. Команда грала завжди тактично однаково. Ми не будемо міняти тактику. Важливо зберігати наш ДНК і не звертати з нашого шляху", - переконаний Каштру.

Нагадаємо, поєдинок "Манчестер Сіті" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 26 листопада, на домашній арені "містян" стадіоні "Етіхад". Початок о 22.00.

У паралельному матчі групи В італійська "Аталанта" у Мілані зійдеться з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо".

Турнірне становище після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 12 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 0.