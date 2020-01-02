Український воротар Пятов — у ТОП-10 найдорожчих футболістів світу віком 35+

Воротар національної збірної України і донецького “Шахтаря” Андрій Пятов потрапив до топ-10 найдорожчих футболістів світу у віковій категорії старше 35 років.

За оцінками порталу Transfermarkt Андрій Пятов поступається у трансферній вартості лише одному голкіперу світу - Саміру Хандановичу з “Інтера”. Про це повідомляє zbirna.com.

Наразі трансферна вартість українського воротаря складає 2,500 млн євро. Це другий показник серед воротарів світу, а серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожче Пятова лише 7 виконавців.

Топ-10 найдорожчих футболістів світу, що народилися до 1985 року

1. Тіаго Сілва (“ПСЖ”) - 6 млн (євро)

Самір Ханданович (“Інтер”) - 6 млн

3. Джорджо К'єлліні (“Ювентус”) - 5 млн

4. Андрес Іньєста (“Віссел Кобе”) - 4 млн

Санті Касорла (“Вільярреал”) - 4 млн

Франк Рібері (“Фіорентина”) - 4 млн

7. Златан Ібрагімович (“Мілан”) - 3,5 млн

8. Марселіно (“Лудогорець”) - 2,5 млн

Андрій Пятов (“Шахтар”) - 2,5 млн

Карлос Санчес (“Сантос”) - 2,5