Український воротар Пятов — у ТОП-10 найдорожчих футболістів світу віком 35+

Український воротар Пятов — у ТОП-10 найдорожчих футболістів світу віком 35+

Укрінформ
Воротар національної збірної України і донецького “Шахтаря” Андрій Пятов потрапив до топ-10 найдорожчих футболістів світу у віковій категорії старше 35 років.

За оцінками порталу Transfermarkt Андрій Пятов поступається у трансферній вартості лише одному голкіперу світу - Саміру Хандановичу з “Інтера”. Про це повідомляє zbirna.com.

Наразі трансферна вартість українського воротаря складає 2,500 млн євро. Це другий показник серед воротарів світу, а серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожче Пятова лише 7 виконавців.

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Топ-10 найдорожчих футболістів світу, що народилися до 1985 року
1. Тіаго Сілва (“ПСЖ”) - 6 млн (євро)
    Самір Ханданович (“Інтер”) - 6 млн
3. Джорджо К'єлліні (“Ювентус”) - 5 млн
4. Андрес Іньєста (“Віссел Кобе”) - 4 млн
    Санті Касорла (“Вільярреал”) - 4 млн
    Франк Рібері (“Фіорентина”) - 4 млн
7. Златан Ібрагімович (“Мілан”) - 3,5 млн
8. Марселіно (“Лудогорець”) - 2,5 млн
   Андрій Пятов (“Шахтар”) - 2,5 млн
   Карлос Санчес (“Сантос”) - 2,5

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