Голкіпер П'ятов - кращий футболіст "Шахтаря" 2019 року

Донецький футбольний клуб "Шахтар" назвав кращого гравця команди за підсумками 2019 року.

Ним став воротар "гірників" і національної збірної України Андрій Пятов, повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні уболівальників Андрій набрав більше половини голосів - 6 134.

Місця з другого по четверте посіли захисник Тарас Степаненко (1 852), хавбек Тайсон (1 620) та форвард Жуніор Мораес (1 455). Півзахисник Марлос фінішував п'ятим (614 голосів).

Додамо, що 2018 року кращим гравцем року був Тайсон.