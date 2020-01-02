На Закарпатті гірськолижний курорт вперше включили у всеукраїнські змагання

Федерація лижного спорту України включила гірськолижний курорт «Пилипець» на Закарпатті до програми офіційних змагань з гірськолижного спорту на 2020 рік, які пройдуть тут з 28 лютого по 1 березня.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк на своїй сторінці в Facebook.

«Ми розпочинаємо новий рік з доброї новини для спортсменів та любителів гірськолижного спорту. Після відповідних консультацій з Yuriy Zalusky та керівництвом Федерації лижного спорту України, останніми прийнято рішення щодо внесення змін та включення гірськолижного курорту «Пилипець» до програми проведення офіційних спортивних змагань з гірськолижного спорту на 2020, які проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік», - сказав Шинкарюк.

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Як повідомив заступник голови ОДА, розіграш Кубка України (етап) та Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у дисциплінах «Слалом» та «Слалом-гігант» проходитимуть із 28 лютого по 1 березня 2020 року в с.Пилипець Міжгірського району.

Фото: hotels24.ua