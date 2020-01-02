У Карпатах на лижній трасі травмувалися троє туристів

На Львівщині троє туристів під час катання на лижній трасі гори Високий Верх отримали травми рук та ніг. Рятувальники надали їм допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

“01 січня Славською пошуково-рятувальною групою пошуково-рятувальної частини ЗТС на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу 3 травмованим туристам-лижникам, а саме: мешканка м. Львів 1973 року народження (травма лівої руки); мешканка м. Борислав 1978 року народження (травма правої ноги); мешканець м. Львів 1995 року народження (травма лівої ноги)”, - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, на Львівщині очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура утримається від 1° морозу до 4° тепла.