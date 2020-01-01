Синоптики обіцяють мокрий сніг, місцями ожеледицю та до 5° тепла

В Україні 2 січня невеликі опади ймовірні лише у східних областях, уночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у східній частині України місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом, 3-4 січня в Україні опади не очікуються, лише вдень 4 січня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західної та східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла.

У столичному регіоні 3-4 січня без опадів, лише вдень 4 січня місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують 5 січня невеликий мокрий сніг та дощ; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. 6 січня невеликий сніг, в західних областях без істотних опадів; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в західних, північних та центральних областях 1-6° морозу).

На Київщині 5 січня очікується невеликий мокрий сніг та дощ; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

6 січня також невеликий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.