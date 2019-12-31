У Нью-Делі зареєстрували найхолодніший за сторіччя день

У столиці Індії Нью-Делі 30 грудня зареєстрували найхолодніший день за останні сто років.

Про це повідомляє ВВС.

«У столиці Індії Делі було зареєстровано найхолодніший день за останні сто років», - йдеться у повідомленні.

30 грудня місто покрив густий туман, оскільки максимальна денна температура впала до 9,4°C, а рівень забруднення повітря досяг максимуму.

За даними метеорологічного департаменту країни, в місті почали відстежувати температуру в 1901 році, і відтоді рекорд холодної температури був закріплений за 2 січня 2013 року, коли температура становила 9,8°С.

Як відомо, жителі Індії, зокрема Нью-Делі, не звикли до такої погоди: середня температура повітря взимку зазвичай перевищує 20°С.

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