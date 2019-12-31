Світоліна увійшла до списку найбільш титулованих тенісисток десятиліття

Перша "ракетка" України харків'янка Еліна Світоліна посіла 9-те місце у списку найтитулованіших тенісисток 2010-2019 років.

За цей період українка виграла 13 титулів на турнірах Всесвітньої тенісної асоціації (WTA), повідомляє на сторінці у Twitter ресурс TenisGang.

Лідером за кількістю титулів за десятиліття є Серена Вільямс. Американка здобула 37 трофеїв на турнірах WTA/Grand Slam. На другому місці - чешка Петра Квітова (26), а замикає чільну трійку датчанка Каролін Возняцькі (24).

Додамо, що сезон-2020 Світоліна відкриє на кортах Брісбена (Австралія). Турнір пройде 6-12 січня.