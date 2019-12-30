Світоліна: Постараюся у Брісбені показати свій найкращий теніс

Незабаром перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочне тенісний сезон в Австралії, на турнірі WTA Premier у місті Брісбен.

2018 року українка стала чемпіонкою цих змагань і нині сподівається показати свій найкращий теніс, повідомляє BTU.

"У Брісбені завжди дуже хороші уболівальники, і тут я оформила кілька відмінних перемог. Тут чудовий стадіон, сильний склад учасниць. Добре перевірити себе напередодні Відкритого чемпіонату Австралії. Нині багато тенісисток демонструють дуже хороший теніс. Одна з них - австралійка Ешлі Барті. Ми кілька разів вже зустрічалися на корті, і в останньому нашому матчі я програла. Суперничати з топ-тенісисткою - це завжди велике випробування. Ти завжди маєш показувати свій найкращий теніс", - сказала Світоліна.

Турнір WTA Premier у третьому за кількістю жителів місті Австралії (2,36 мільйона) Брісбені пройде з 6-го по 12 січня.