Світоліна в Брісбені готується до першого в сезоні-2020 тенісного турніру

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна продовжує підготовку до першого в сезоні-2020 тенісного турніру WTA серії Premier, який пройде у Брісбені (Австралія).

Українська тенісистка вже прибула до Брісбена і поділилася в мережі відео свого першого тренування, в якому взяв участь і Гаель Монфіс. Французький тенісист у Брісбені виступить на командному чемпіонаті ATP Cup, повідомляє БТУ.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна розпочне 2020 рік 6 січня виступом на турнірі WTA Premier у Брісбені. Спортсменка, яка йде 6-ю у світовому рейтингу, має хороші шанси повернутися до першої п'ятірки рейтингу WTA.

Також перша “ракетка” України увійшла до складу учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open.